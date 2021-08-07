Bursa’yı sel vurdu! Ev ve işyerleri sular altında

Sabah 04.00 saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış yaklaşık 1 saat sürdü. Özellikle Değirmenönü mahallesinde etkili olan sağanak, mahallede 20'den fazla evi vurdu.

Ev ve iş yerlerini su basan ve büyük panik yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Mahsur kalan vatandaşları ise, ihbar üzerine gelen ekipler kurtardı. Yaşanan 1 saatlik felakette can kaybı yaşanmadı.

"SULAR MUTFAK CAMINDAN GİRECEKTİ"



Felaketi yaşayan ve evini su basan Erdal Boran isimli vatandaşın anlattıkları yaşanan su baskınlarını n boyutunu da gözler önüne serdi. Sel sularının neredeyse mutfak camından içeriye gireceğini söyleyen Boran, "Bu bölgeye bir yol bir set lazım. Her yoğun yağışta aynı felaketi yaşıyoruz. Sular mutfak camından girecek kadar yükseldi. Evimizin tüm odaları sular altında kaldı. Evin içindeki Suyun seviyesi 20 santimi geçti" dedi.