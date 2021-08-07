CHP vekilden dayak yiyen eşcinsel daha sonra kurşunlandı! “Beni CHP’li Özkan Yalım vurdurdu, şikayetçiyim”

30 Temmuz'da gece 03.00'da Uşak'ın Kaşbelen köyünde eşcinsel olan Emre K. (21) CHP Milletvekili Özkan Yalım tarafından işletildiği belirtilen gece kulübünde bir kadın ve Uşak CHP Milletvekili Özkan Yalım tarafından darp edildi. Emre K.'nın Jandarma Komutanlığı'na giderek CHP'li vekil Yalım ve kendisini darp eden kadından şikayetçi olması üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından delillerin toplanarak soruşturma işleminin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bırakıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU, KURŞUNLANDI

Bir hafta sonra ise eşcinsel Emre K., Kemalöz Mahallesi 1. Pırlanta Sokaktaki bir çorbacı ev arkadaşı Dilan ile birlikte çorba içip evine gitmek için dışarıya çıktığından yeniden saldırıya uğradı. Yanına gelen Ali Ç. tarafından darp edilen Emre K., tabancayla bacağından vuruldu. Sağ dizinden yaralanan Emre K. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken olayla ilgili Ali Ç. gözaltına alındı.

"CHP'Lİ VEKİL YAPTIRDI"

İfadesine başvurulan Emre K., bir hafta önce Uşak CHP Milletvekili Özkan Yalım'ın sahibi olduğunu bildiği gece kulübünde Özkan Yalım'ın kendisini darp ederek alıkoyduğunu, jandarma karakoluna giderek şikayetçi olduğunu ve gerekli ifadesini verdiğini belirtti. Emre K., daha önceden tanımadığı bir erkek şahsın yanına gelerek önce kendisini darp ettiğini, sonra silahla bacağından yaraladığını belirterek "bu olayı yaptırdığını düşündüğüm Özkan Yalım ve beni vuran Ali Ç.'den şikayçiyim" dedi.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kumar oynatmak suçundan sabıkalı kahvehane işletmecisi Ali Ç. ifadesinde "Silahla vurduğu Yunus Emre isimli şahsı tanımadığını, cinsiyet seçiminden dolayı yani homo seksüel olduğu için kızdığını, bu tarz insanlara kin beslediğini, olayı bu sebeple gerçekleştirdiğini" öne sürdü. Olayda kullanılan tabancaya el konulurken, soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğü öğrenildi.