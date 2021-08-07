CHP’li Öztrak’ın asılsız iddialarını CHP’li Böcek çürüttü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "CHP'li belediyelerin afet koordinasyon toplantılarına çağırılmadığı" iddiasının asılsız olduğunu CHP'li Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
'in paylaşımı ortaya koydu. çıkardı. Öztrak, "Belediye başkanlarımıza doğru dürüst bilgi vermiyorlar. Güya koordinasyon toplantısı yapıyorlar ama başkanlarımızı çağırmıyorlar" dedi.
Muhittin Böcek ise Öztrak'ın ifadelerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çürüttü. Böcek, şu ifadeleri kullandı: "Antalya'mızda yangınla ilgili önce insanlarımız, canlılarımız, ağaçlarımız diyerek çalışmalarımız devam ediyor. Bugün İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu
, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum
ve Tarım Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli
ile birlikte muhtarlarımızla buluştuk."