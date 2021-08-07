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Giriş Tarihi: 7.8.2021

CHP’li Öztrak’ın asılsız iddialarını CHP’li Böcek çürüttü

Şerif Can Şerif Can
CHP’li Öztrak’ın asılsız iddialarını CHP’li Böcek çürüttü
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "CHP'li belediyelerin afet koordinasyon toplantılarına çağırılmadığı" iddiasının asılsız olduğunu CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in paylaşımı ortaya koydu. çıkardı. Öztrak, "Belediye başkanlarımıza doğru dürüst bilgi vermiyorlar. Güya koordinasyon toplantısı yapıyorlar ama başkanlarımızı çağırmıyorlar" dedi.

Muhittin Böcek ise Öztrak'ın ifadelerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çürüttü. Böcek, şu ifadeleri kullandı: "Antalya'mızda yangınla ilgili önce insanlarımız, canlılarımız, ağaçlarımız diyerek çalışmalarımız devam ediyor. Bugün İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ve Tarım Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ile birlikte muhtarlarımızla buluştuk."
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CHP’li Öztrak’ın asılsız iddialarını CHP’li Böcek çürüttü
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