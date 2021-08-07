İHA’lar 7/24 takip ediyor

Türkiye
genelinde yangın söndürme faaliyetlerindeki zorlu mesai sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Titizlikle devam eden çalışmalara ise en büyük katkıyı İnsansız Hava Araçları
(İHA
) veriyor. Yangınları anlık olarak takip eden İHA'lar en küçük bir kıvılcımı dahi tespit ediyor. SABAH'a açıklamada bulunan Orman Genel Müdürlüğü
, envanterlerinde bulunan 4 adet İHA (İnsansız Hava Aracı) ile 7/24 gözlem yapıldığını açıklayarak, İHA'ların gözlem yanında yangın yönetimini kolaylaştırmak ve operasyonları yönetmek için de kullanıldığını açıkladı. Müdürlük, yürütülen çalışmalara ilişkin SABAH'a yaptığı açıklamada, "Şu an milletçe mücadele ettiğimiz orman yangınlarında diğer kamu kurumlarımızın da desteği ile aktif olarak çalışan İHA sayımız 10'a yükselmiştir. Yangın yönetim merkezimize anlık olarak gelen görüntülerle Hatay
, Aydın
, Muğla
, Denizli
, Isparta ve Antalya
illerimizde devam eden orman yangınları yönetilirken aynı zamanda yüksek yangın riski altındaki ormanlık alanlarımız da İHA'larla anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerine yer verdildi.