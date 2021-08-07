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Giriş Tarihi: 7.8.2021

İkna sonucu teslim oldu, ailesi ile kucaklaştı

İkna sonucu teslim oldu, ailesi ile kucaklaştı
Terör örgütü PKK'dan kaçarak Türkiye sınırına yakın köye sığınan terörist, ailesinin de katıldığı ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre PKK'dan kaçan terörist, Türkiye sınırına yakın köye sığındı. Bunun üzerine harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristin Yüksekova'daki ailesine ulaştı. Ailenin de katıldığı ikna çalışması sonucu terörist hudut hattında teslim oldu. Terörist, sorgusunun ardından ailesiyle bir araya getirildi. ANKARA
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İkna sonucu teslim oldu, ailesi ile kucaklaştı
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