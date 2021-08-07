İkna sonucu teslim oldu, ailesi ile kucaklaştı

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Türkiye
sınırına yakın köye sığınan terörist, ailesinin de katıldığı ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı
'nın, Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre PKK'dan kaçan terörist, Türkiye sınırına yakın köye sığındı. Bunun üzerine harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri
, teröristin Yüksekova
'daki ailesine ulaştı. Ailenin de katıldığı ikna çalışması sonucu terörist hudut hattında teslim oldu. Terörist, sorgusunun ardından ailesiyle bir araya getirildi. ANKARA