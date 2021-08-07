İletişim Başkanlığı: 225 orman yangınının 220’si kontrol altına alındı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 14.00 itibari ile orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, 225 orman yangınının 220'si kontrol altına alınırken, devam eden yangınların söndürülmesi için devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor" denildi.



Paylaşımda, yangınlara müdahalede 9 İHA, 16 uçak, 58 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz, 5 bin 250 personelin görev aldığı bilgisi yer aldı.