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Giriş Tarihi: 7.8.2021 15:34 Son Güncelleme: 7.8.2021 15:50

İletişim Başkanlığı: 225 orman yangınının 220'si kontrol altına alındı

DHA
İletişim Başkanlığı: 225 orman yangınının 220’si kontrol altına alındı

İletişim Başkanlığı, farklı illerde çıkan 225 orman yangınının 220'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 14.00 itibari ile orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, 225 orman yangınının 220'si kontrol altına alınırken, devam eden yangınların söndürülmesi için devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor" denildi.

Paylaşımda, yangınlara müdahalede 9 İHA, 16 uçak, 58 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz, 5 bin 250 personelin görev aldığı bilgisi yer aldı.

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İletişim Başkanlığı: 225 orman yangınının 220'si kontrol altına alındı
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