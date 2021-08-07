Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika haberi olarak koronavirüs tablosu duyuruluyor. Aşılama hızının devam etmesiyle vaka sayısında düşüş elde edilmek isteniyor. Bakan Koca tarafından güncel koronavirüs tablosu ile vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı açıklanırken bugünkü veriler binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak Türkiye corona virüs tablosu verileri akşam saatlerinde belli oluyor. Peki 7 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye güncel vaka ve vefat sayısı kaç oldu?