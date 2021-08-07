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Giriş Tarihi: 7.8.2021 15:17

Köyceğiz Belediyesi'nden yangın açıklaması

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Köyceğiz Belediyesi’nden yangın açıklaması

Köyceğiz Belediyesi yangınlarla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Belediye açıklamasında, "Çayhisar, Sazak, Otmanlar Mahallemiz ve Çövenli yaylası yangın etkisinde olduğundan tahliye kararı verilmiştir. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir" dedi.

Köyceğiz Belediyesi kontrol altına alınan ve devam eden yangınları açıklarken tahliye kararı alınan yangınlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Köyceğiz Belediyesi yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz ve yangın söndürme ekiplerimiz yerleşim yerlerine tedbir için konumlandırılmıştır. İlçemiz Köyceğiz Otmanlar mahallemiz ve Çövenli yayla arası yangın devam etmektedir.

Pınar Mahallesi Mandıradibi ve Karayel Mevkilerinde yangın kontrol altına alındı. Harmandere, Kıralan, Daşdibi, Zeytinalanı ve Pınarköy mevkilerinde yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Pınar Mahallesi Beşparmak dağı etekleri stabil olarak devam etmektedir.

Çayhisar, Sazak, Otmanlar Mahallemiz ve Çövenli yaylası yangın etkisinde olduğundan tahliye kararı verilmiştir. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir.

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Köyceğiz Belediyesi'nden yangın açıklaması
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