Son dakika haberi: Köyceğiz yangını 10. gününde! Alevlere karşı seferberlik var

Muğla Köyceğiz'de 10 gündür devam eden yangınlarda alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çayhisar, Kavacık Mevkii, Çövenli Yaylası ve Sazak bölgelerinde etkili oldu. Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan alevler nedeniyle yöre halkı evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlar, alevlerle topyekün mücadele etti.

Yöre halkı, kendi imkanlarıyla yangın söndürme ekiplerine her türlü desteği verdi. Havadan ve kadar yangın söndürme çalışmaları devam etti. Kontrol altına alınamayan yangında bazı mahalleler ateş çemberinde kaldı. Mahallelerin çevrelerinde kızılçam ormanları tamamen kül oldu. Köyler duman altında kaldı, nefes almak dahi zorlaştı, kül yağmaya başladı. Son bilgilere göre alevler, Çövenli Yaylası ve Otmanlar Mahallesine doğru uğradı.

TÜM HAVA GÜCÜ MUĞLA'YA

Bölgede, yangın söndürme uçakları, helikopter, TOMA, arazöz, ekipler ve vatandaşlar, yangın söndürme çalışmalarını sürdürdü. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Antalya bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü tüm hava gücünü Muğla bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Muğla bölgesindeki devam eden orman yangınlarına bugün havadan 28 helikopter ve 6 uçak müdahale edecek. 6 uçaktan ikisi tanker uçak yani 40 ton su atma kapasiteli. 4'ü ise amfibik uçak yani denizden ve büyük baraj göllerinden su alma özelliği var.