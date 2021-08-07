Mehmetçik, orman yangınları ile 3 koldan mücadele ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelerde Mehmetçiğin çalışmalarının yer aldığı bir video paylaştı.

"MEHMETÇİK TÜM İMKANLARIYLA MİLLETİN EMRİNDE"

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakar Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor. Mehmetçik tüm imkanlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde, hizmetindedir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, başta Antalya ve Muğla olmak üzere, ülkenin değişik bölgelerindeki yangınlara hava, kara ve denizden müdahale eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin çalışmalarının bulunduğu video yer aldı.