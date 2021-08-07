Mültecilere yönelik vergi zammı komisyona takıldı

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı 2'inci birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun mültecilere yönelik vergi zammını ret etmesi damga vurdu.

Kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen Tanju Özcan, konuyla ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesini istedi.

Komisyon başkanı CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin ise ellerinde yeterli bilginin olmadığını söyleyerek bu konuda herhangi bir karar almadıklarını söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin meclis konuşmasında, "Su abone kayıtlarında yeterli bilgiye sahip değiliz. Yabancı uyruklularla ilgili bilgimiz de yok. İl Göç İdaresi'ne yazı yazılması gerektiği kanaatindeyiz. Kaç tane dijital saat, mekanik saat kullanan var, kaç tane abonman var bunları bilmiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte kanun ve mevzuata uygun olması gerektiğini düşündük. Bu yüzden bu konuda herhangi bir karar almadık. Bir sonraki mecliste bu konunun görüşülmesi için karar birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan ise bu karara tepki göstererek, "3 günde toplanamadınız mı? Komisyona da üzüntülerimi ifade ediyorum" dedi.

AK Parti Gurup Başkanvekili Uğur Akbay da, "Böyle bir teklif yaptınız. Keşke bunu araştırıp gelseydiniz" dedi.

AKBAY: "ÇALIŞANLARI MECLİS TOPLANTISINA ZORLA GETİRDİ"

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Akbay şunları söyledi: "Tanju Özcan, provokasyon oluşturmak için meclisin yerini değiştirdi. Önce Bolu halkını sözlü davet etti baktı ki gelen yok saat 16.00' da vatandaşlara mesaj attırdı. Yine mütevazi ve huzuru seven Bolu halkından istediği desteği göremeyince belediye çalışanlarını meclis toplantısının yapılacağı kongre merkezine zorunlu olarak getirdi."

AKBAY: "KENDİ MECLİS ÜYELERİ BİLE GELMEDİ"

"Belediye işlerini eline yüzüne bulaştırmış meclis gündeminden uzak genel siyaset konularına giren, girdiği her konuda meclise gelen misafirler tarafından tepki gören, en önemlisi yabancılara 10 kat su zammı maddesini, komisyondan geçirmek bir tarafa, komisyonundan meclise olumlu olumsuz bir karar bile aldırmayan çapsız siyasetin sahibi Tanju Özcan, bildiğiniz çarkçı kemalin çırağı olmuş ve kendi meclis üyelerinin bile meclise gelmemesine neden olmuştur."