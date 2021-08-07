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Giriş Tarihi: 7.8.2021 13:43 Son Güncelleme: 7.8.2021 13:49

Şile'de ve Beykoz'da denize girişler yasaklandı

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Şile’de ve Beykoz’da denize girişler yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre beklenen yoğun yağış nedeniyle Cumartesi günü denize girişleri yasakladı. Pazar günü ise denizin durumuna göre karar verileceği belirtildi.

İstanbul'da beklenen şiddetli yağmur öncesinde yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Şile ve Beykoz'da denize girişler yasaklandı.

Şile'de kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarına göre, Cumartesi günü, rüzgarın Batı (Günbatin) ve Kuzeybatidan (Karayel) 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağa Pazar günü rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir.

Sahillerimizde can ve mal kayıplarmin önlenmesi için hava/deniz raporlan doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin sekilde uygulanmaktadır. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarimizdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu ve meteorolojik hava tahminlere göre öğleden sonra ise rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir.

Kaymakamlığımızca Cumartesi Saat:12.00 itibariyle gün boyu Ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akinti nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır. Pazar günü hava/deniz tahmin raporlan ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır" denildi.

Beykoz Kaymakamlığı ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Cumartesi günü; rüzgarın Batı (Günbatısı) ve Kuzeybatıdan (Karayel) 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı, Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir.
Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır. Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu ve meteorolojik hava tahminlere göre öğleden sonra ise rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir.

Kaymakamlığımızca Cumartesi günü Saat:12.00 itibariyle gün boyu İlçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır.

Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır.

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Şile'de ve Beykoz'da denize girişler yasaklandı
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