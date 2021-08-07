SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den 4 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...

ANKARA 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere zamanla il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara'nın batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 19°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam Kayseri'nin doğu çevrelerinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren il genelinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu bu gece saatlerinde kuzey batısından başlamak üzere zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'de yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.