SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den 4 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Trakya'nın kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bayburt il geneli ve Gümüşhane'nin güney çevrelerinin, yarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, (Hatay hariç) Akdeniz ve (güneybatısı hariç) Doğu Anadolu'nun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Ani sel, yıldırım ve su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
4 İL İÇİN SARI, 7 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 4 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı verdi.
SARI KOD: İstanbul, Bursa, Bilecik, Ankara
TURUNCU KOD: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın, Zonguldak.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, yarın Tekirdağ'ın doğu çevreleri ile İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların bu akşam Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinde, yarın Yalova ve Bilecik çevreleri ile İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Cumartesi) İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerinde yarın rüzgarın kuzeybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Akdeniz Toroslar mevkiinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyıları ve Hatay hariç Akdeniz Bölgesi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam kuzey çevrelerinin, yarın (Cumartesi) il genelinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kıyıları hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde batısından başlamak üzere zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri'nin doğu çevrelerinde, yarın öğle saatlerinden sonra Ankara'nın batı çevreleri ve Çankırı'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere zamanla il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara'nın batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, bu akşam Kayseri'nin doğu çevrelerinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren il genelinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu bu gece saatlerinde kuzey batısından başlamak üzere zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'de yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam Gümüşhane'nin güney ilçeleri ile Bayburt çevrelerinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde, Bayburt il geneli ile Gümüşhane'nin güney çevrelerinde, yarın akşam Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam Erzurum ve Erzincan ile Malatya'nın batı çevrelerinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra (Malatya, Elazığ, Bingöl, Şırnak hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam Erzurum ve Erzincan ile Malatya'nın batı çevrelerinde, yarın Van'ın doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu