Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Kabil Havalimanı açıklaması: İşletmeye talibiz...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, yılbaşından itibaren bin 631 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Akar, Afganistan'daki Kabil Havalimanı ile ilgili ise, "İşletmeye talibiz" dedi.
"1631 TERÖRİST ETKİSİZ"
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesi bitmedi, devam ediyor. Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 313, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ise 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi.
"ŞARTLAR OLUŞURSA KABİL HAVALİMANINI İŞLETMEYE TALİBİZ"
Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız sürüyor.
"YANGINLARA 4 İHA, 5 ÇIKARMA GEMİSİ, 1 KARAKOL GEMİSİ, 4 HELİKOPTER, 600'DEN FAZLA PERSONELLE DESTEK SAĞLIYORUZ"
Yangınla mücadele çalışmalarına 4 İHA, 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi, 4 helikopter, 50'den fazla itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi ile 600'den fazla personelle katkı sağlıyoruz.