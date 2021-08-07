Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Kabil Havalimanı açıklaması: İşletmeye talibiz...

"1631 TERÖRİST ETKİSİZ"

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesi bitmedi, devam ediyor. Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 313, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ise 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi.