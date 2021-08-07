Son dakika: Yangın yerleşim yerlerine ilerliyor! 6 mahalle tahliye edildi! Manavgat’tan takviyeler o bölgeye kaydırıldı...

Türkiye genelinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve hızla farklı noktalarda ortaya çıkan 214 yangından 202'si söndürüldü. En kritik noktalardan Marmaris ve Manavgat'ta yangınlar tamamen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Milas'ta ise yangının hızı kesilse de tam bir kontrol henüz sağlanamadı. Ayrıca Muğla Yatağan'daki yangının yayılarak Aydın'daki ormanlara sıçraması sonucu Çine'de 6 mahalle tedbiren boşaltıldı. Manavgat'taki ekipler Muğla'daki yangınların kontrol altına alınması için bölgeye kaydırıldı. İşte Aydın ve Muğla'daki yangınlardan son dakika gelişmeleri...
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli canlı yayında açıklamalarda bulunuyor:
2 ilde 6 noktada orman yangını sürüyor. Antalya'da 28 Temmuz'da 4 farklı noktada yangın çıktı. Bu en büyük yangındı. 59 mahalle bu yanıgından etkilendi. Sadece Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik.
MİLAS'TA MÜCADELE SÜRÜYOR
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının 7'nci gününde, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden alevler, etkisini kaybetti. Yangının söndürüldüğü Antalya'daki ekiplerin bu bölgeye sevk edilmesiyle birlikte havadan müdahale yoğunlaştı.
EN BÜYÜK SORUN RÜZGARIN SÜREKLİ YÖN DEĞİŞTİRMESİ
Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi.
Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.
TERMİK SANTRALE 5 KİLOMETREYE KADAR YAKLAŞTI, ÖNLEMLER ARTIRILDI
Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne girdi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili oldu. Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev yandı. Bayırköy Mahallesi'ndeki alevler ise Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre yaklaşınca santralde önlemler arttırıldı.
GECE BOYU MÜCADELE EDİLDİ: YANGIN ETKİSİNİ YİTİRDİ
Yangın Bayırköy Mahallesi'nde ormanlık alanda devam ederken, önlem amacıyla Yeniköy Termik Santrali'nde hendekler kazıldı. Orman ekipleri yangına set çekerken, gece boyu devam eden çalışmalarla alevlerin ilerlemesi durduruldu. Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden yangında ise alevler etkisin kaybetti.
MANAVGAT'TAN EKİPLER, HELİKOPTERLER VE UÇAKLAR BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü bu bölgedeki hava ve kara gücünü Muğla bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Muğla'da devam eden orman yangınlarına bugün havadan 28 helikopter ve 2'si tanker, 4'ü amfibik olmak üzere 6 uçak alevlere müdahale ediyor. Yine Antalya'dan bu bölgeye 76 arazöz kaydırıldı.
AYDIN ÇİNE'DE 6 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Tedbir amacıyla 6 mahallede bazı evler tahliye edildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Tespit olmamakla birlikte Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere 500 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriliyoruz" dedi.
5 HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE
Yatağan'ın kırsal Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda dün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler Gökbel Dağı'nın arka kısmındaki Çine'nin Akçaova Mahallesi'ne sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ise karadan müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek verdi.
RÜZGAR BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevler evleri tehdit etmeye başladı. Yangın nedeniyle 6 mahallede bazı evler tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise hayvanlarını mahalle dışına çıkardı.
'YAKLAŞIK 500 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ'
Gece yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Yatağan bölgesinde başlayan orman yangını Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'ne doğru hızla ilerledi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle belirli bir noktada yangın durdurulmaya çalışıldı. Ancak henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Biz tedbir amaçlı 6 mahallemizin belirli bölümlerini tahliye kararı aldık. Olası bir rüzgarın farklı yönden esmesi durumunda yangının yerleşim yerlerine intikali ve burada vatandaşlarımıza zarar vermesini önlemek amacıyla yaptık. Bu yönde aldığımız kararı muhtarlarımızla birlikte değerlendirdik ve bu çalışmayı başlattık. Tespit olmamakla birlikte Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere 500 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriliyoruz. Tabiî ki asıl yangın sona erdikten sonra ne alanın zarar gördüğü ortaya çıkacaktır. Şu anda bütün birimlerimiz burada özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Temennimiz bir an önce yangını kontrol altına alabilmektir" dedi.
202 YANGIN KONTROL ALTINDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gece yaptığı sosyal medya paylaşımında, 46 ilde 214 yangın çıktığını, bunlardan 202'sinin ise kontrol altına alındığını bildirdi. Erdoğan, 18 amfibik uçak, 57 helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinası, 9 İHA, 5250 personelle mücadelenin devam ettiğini vurguladı.