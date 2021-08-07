Son dakika: Yangın yerleşim yerlerine ilerliyor! 6 mahalle tahliye edildi! Manavgat’tan takviyeler o bölgeye kaydırıldı...

MİLAS'TA MÜCADELE SÜRÜYOR

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının 7'nci gününde, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden alevler, etkisini kaybetti. Yangının söndürüldüğü Antalya'daki ekiplerin bu bölgeye sevk edilmesiyle birlikte havadan müdahale yoğunlaştı.

EN BÜYÜK SORUN RÜZGARIN SÜREKLİ YÖN DEĞİŞTİRMESİ

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi.

Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.