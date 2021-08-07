Sosyal medyada organize kara propaganda

Yangınlarla el birliğiyle mücadele eden Türkiye'nin motivasyonunu kırmak ve mücadele azmini baltalamak için sosyal medyadan başlatılan kara propaganda tüm yönleriyle tespit edildi. Her defasında okyanus ötesinden Türkiye'yi karalamak için başlatılan operasyona maşalık eden HDP/PKK ve FETÖ gibi terör oluşumlarının bu seferki saldırısı da boşa çıkarıldı.