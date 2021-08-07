“Tanklarla dışarı çıkacağız” demişti cezası 6 yıldan 15 yıla çıkarıldı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi
4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin eski astsubay Hamit B'ye "silahlı terör
örgütüne üye olmak" suçundan verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezası kararını, savcı ile Cumhurbaşkanlığı
ve TBMM
adına davaya müdahil olarak katılan avukatların itirazı üzerine yeniden inceledi. Sanığın cezası "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapse çevrilirken, istinaf mahkemesinin gerekçeli kararında, "Bölüğün en kıdemsiz astsubayının kendi tugayında görevli olmayan Cizre'ye atanmış bir askeri personele 'Tugaya gidiyorum, tanklarla dışarı çıkacağız' şeklinde mesaj yazmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı sabittir" ifadeleri yer aldı.