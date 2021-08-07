Yanan ormanlar ağaçlandırılacak

Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ederken, kamu ve sivil toplum kuruluşları eliyle yanan alanların ağaçlandırılmasıyla ilgili şimdiden çeşitli kampanyalar başlatıldı.
OGM Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer, yanan alanlarda önce temizlik çalışması yapılacağını, ardından 'kendi haline bırakılarak', 'tohumlama' ve 'fidan dikimi' olarak 3 yöntemle ağaçlandırılacağını belirtti.
Yüzer, "Yangın sonrası planlamalarımızı yapıyoruz. Ateş söner sönmez bütün ekiplerimiz ile sahada bir arazi çalışması başlatacağız.
Hangi alanların yeniden fidan dikerek ağaçlandırılacağı, hangi alanların doğal hali ile eski durumuna kavuşacağı, hangi alanların tohum takviyesi ile yeniden yeşillendirileceği planlama ve arazi etüt çalışmalarından sonra ortaya çıkacak" diye konuştu.
İLK FİDAN 11 KASIM'DA
İbrahim Yüzer, bazı kişilerin '1 yıl kendi haline bırakın buralar doğal olarak yeniden yeşillenecek' dediğini hatırlatarak, "Bizim 1 yıl beklemeye tahammülümüz yok. İlk yağmurlarda, muhtemelen kasım ayının ilk haftasından itibaren fidan dikimlerini başlatacağız.
Yüzer, "Tohum stok merkezlerimizde milyarlarca tohumumuz var. Fidanlıklarda ürettiğimiz yüz milyonlarca fidanlarımız var. 3-5 yıl içinde inşallah tamamını yeşil olarak göreceğiz" ifadesini kullandı.
'1 YIL İÇİNDE ÇİMLENECEK'
Doğal haline bırakılacak alanların ilk yağmurlardan sonra yeşillenmeye başlayacağını kaydeden Yüzer, "Doğal haline bırakacağımız bitki örtüsü, yangından sonraki ilk yağmurlardan sonra tekrar sürgün verme sureti ile yeşillenmeye başlayacaktır.
İlave tohumları sahaya atacağız, bu tohumlar da 1 yıl içinde çimlenerek 3-5 yıl içinde belli bir boya ulaşarak sahanın yeşil örtü ile kaplanmasını sağlayacaktır. Dikeceğimiz fidanlar ile saha 3-5 yıl içinde yeşil örtüye bürünecektir. Ama ağaçların eski boyuna, eski formuna, ekosistemin eski haline kavuşması yıllar alacaktır" dedi.