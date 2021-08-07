"Yangını turizm bölgesine inmesini önledik"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Gazetecilere yaptığı yangın söndürme çalışmasında şunları söyledi:Gündoğmuş İlçesi sınırlarında başlayıp sınırlarıma kadar giren bir yangın. Güzelbağ kuzeybatı bölgesinden Gündoğmuş bölgesine kadar olan koridarı Karayolalrı ve bizlerin iş makinalarıyla tampon bölge koyduk. bu bölgeden itfaiye ve orman ekipleri bölgeden yangını bir diğer bölgeye sıplamasını engellemiştik aynı şekilde batı bölgesini de önlemeye çalıştık hava desteğiyle arasözlerin 1 km hortumlarıyla bu bölgenin koryatarak yangını berteraf ettik. yerli halk da destek oldu orayı atlatsaydık diğer ilçedeki felaketlerden daha büyük bir felekat bizi bekliyorduk. yangın buradan turizm bölgesine kadar inme riski vardı ve bunu engelledik. kontrol altına aldık ve soyutma çalışmalrına başldık. bu yangının bittiği anlamına da gelmiyor herşey olabilir diye tüm ekipler olarak biz teyakkuzdayız. 300'e yakın araçla görevliler ve vatandaşlarla birlikte mücadele ediyoruz. Keza susuz yaylasındaki yangın da kontrol altına alındıktan sonra aniden poyraz çıktı ve yangın hareketlendi. ilerleyen yangın Alanya için tehlike oluşturdu. Hummalı bir şekilde çalışarak karadan ve havadan mücadele ediyoruz. orman tabiriyle ateş uyuyor. İnşallah daha büyük bir felekat olmaz. Eğer rüzgar melteme döndüğünde soğutma çalışmalarıyla netice alacağız. şuanda kontrol altında ama yangının bittiği anlamına da gelmiyor.

TURİZM BÖLGESİNE ULAŞSAYDI FELAKET OLURDU

Hem yerleşik hem de turizm alanı. Aynı poyraz devam etseydi, sırt bölgesinde zamanında müdahale etmeseydik kaçırsaydık Türkiye için en büyük felakat olurdu. hem turizm hem de yerleşim alanları için Allah bizi korudu. İnşallah son olur elimizden geldiğince mücadele edip elimizden geleni yapacağız'.dedi