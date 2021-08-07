Zararlar eksiksiz karşılansın

Başkan Erdoğan, orman yangınlarının başlamasından itibaren süreci adım adım takip etti. Bölgede bulunan bakanlar ve yetkililer ile sürekli görüşürken Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi
'ni ziyaret ederek Kriz Merkezi
'nden anlık bilgi aldı. Gelişmelere göre yapılması gerekenler konusunda bakanlara ve diğer yetkililere talimatlarını sıraladı. Başkan Erdoğan'ın talimatlarından bazıları şöyle:
Yangın alanlarındaki hasar tespitlerini hemen yapın. Gecikmeden işlemlere başlayın. Yapılacak işlemleri kolaylaştıracak mekanizmaları (afet bölgesi gibi) hemen devreye sokalım.
Tarım ve hayvancılıktaki zararları birebir bedelle karşılanacak. Eksiksiz hesaplama yapın. Esnafın borçlarının ertelemesiyle ilgili çalışma yapın, hızlı destekler verilsin.
30 YILLIK YANGIN BİR HAFTADA ÇIKTI
Erdoğan'a yangın ile yetkililer şu bilgileri verdi: "Bugüne kadar böyle bir tablo görülmedi. 30 yıllık yangın bir haftada çıktı. Kuraklık nedeniyle havadan boşaltılan suyun yarısı daha toprağa değmeden havada buharlaşıyor. Ormancılık acısından nemin yüzde 10'un altına düşmesi felaket demektir. Ultraviyole ışınları bile yangın çıkartır. Pamuk ipliğine bağlı her şey. Bir kozalak patlaması, yanan hayvanın can havliyle yer değiştirmesi 2 kilometre öteye yangını taşıyabiliyor. Bazen helikopterlerin hava akımı bile yangını taşıyabiliyor, böylesine ince bir zeminde çalışma yapılıyor."