Zeybek: Tahsin Tarhan vekil değil, provakatör

AK Parti MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP Milletvekili Tahsin Tarhan ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Zeybek Tarhan'a seslenerek "Bunu görmek istiyorsan 9 seçim kaybedip kendini iktidar gören, Kızılay çadırları önüne geçip Kızılay nerede diyen, üstünde uçan helikopterlerin sesini duyduğu halde yangın bölgesinde helikopter yok diyecek kadar küçülen Genel Başkanına bakmalısın" dedi.

DEVLET-MİLLET EL ELE

AK Parti MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Türkiye'nin güneyinde birden fazla noktada aynı anda ortaya çıkan yangınlarla mücadelede tek yürek olduğunu ve dün gece itibarıyla 5 bin 250 personel, 9 İHA, 18 uçak, 57 helikopter, 150 iş makinesi ve 850 arazöz ile 214 yangından 202'sinin kontrol altına aldığını belirtti. 28 Temmuz'dan bu yana devam eden mücadelede özellikle milletin vatan sevgisiyle devletinin yanında duruşunun bazı kesimleri rahatsız ettiğini de ifade eden Zeybek, "Bir kızımız Türkiye'nin bir ucundan yardım malzemesi gönderirken kutunun içine not bırakıyor, 'Üzülmeyin, birlikte yeniden başaracağız' diyor. Bir amcamız yanan tarlasından geriye kalan meyvesini, karpuzunu topluyor, serinlesinler diye itfaiye erlerine ikram ediyor. Azerbaycan'dan gelen itfaiye eri, boşaltılan evlerden Türk bayraklarını koynuna sokarak saklayıp çıkarıyor, Al Bayrak yanmasın diyor. Helikopterler su almak için uzak mesafeye gitmesin diye ormanın içine açılan kuyuya köylümüz tankerle, kovayla su taşıyor. En önemlisi gençlerimiz bu mücadelede gönüllü yer alırken hayatlarını kaybediyor."

KİMSEYİ DEĞİL, KENDİNİ KÜÇÜLTMÜŞTÜR

"İşte bu birlik ve beraberlik görüntüleri yangından yıkım çıkarmak isteyen, ülke bölüsün de, nasıl bölünürse bölünsün diyen zihniyetleri çok rahatsız ediyor. Millete açıkça düşmanlığını gösteremedikleri için, halkın oylarıyla seçilen, ömrünü millete hizmete adayan Cumhurbaşkanına saldırıyor, itibarsızlaştırmak istiyor. İşte bir milletvekilinden çok, ülkeyi parçalamak isteyen provokatörler gibi davranan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan da Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı anlayışla hedef alıyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları arasında kendince çelişkili ifadeler olduğunu ileri sürerek, hadsiz ifadeler kullanarak aslında kendini küçültüyor."

MİLLETİMİZLE BİR OLAMIYORLAR

"Her sözünün yalan olduğu, her iddiasının palavra çıktığı ispat edildiği halde özür dileme erdemini bile gösteremeyen Tahsin Tarhan, gerçekten bunak birini görmek istiyorsa 9 seçim kaybedip kendini iktidar gören, deprem bölgesine gittiğinde Kızılay çadırları önüne geçip Kızılay nerede diyen, üstünde uçan helikopterlerin sesini duyduğu halde yangın bölgesinde helikopter yok diyecek kadar küçülen Genel Başkanını sorgulaması gerekir. Hangi görüşten olursa olsun Türkiye'nin bir bütün olup, el birliğiyle mücadele ettiği bu ortamda bile milletinin yanında olamayan, milletinin acı ve üzüntüsünü paylaşamayan CHP'nin yalan, iftira ve karalama siyasetine orman yangınları sırasında da bile devam ettiği unutulmayacaktır" açıklamalarında bulundu.