47 ilde 223 yangının 217’si kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Muğla
'nın Ula
Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini aktardı. Pakdemirli şunları söyledi:
47 ilde 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. 223 orman yangınının 217'si kontrol altında. Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediyoruz.
Antalya
'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı. Milas
yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor. Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması son derece olumlu.
Tespitlerimize göre 15 bin dekar tarımsal alan, 263 büyükbaş hayvan telef oldu. 2 bin 783 küçükbaş, 27 bin 407 kanatlı telef oldu. Bunların hepsini ödeyeceğiz.
Yangın tespiti ve kontrol altına alma çalışmalarında en yeni teknolojileri kullanıyoruz. Anlık İHA görüntüleri, orman gözetleme kuleleri, termal kamera görüntüleri, OGM'nin tüm araçlarının anlık hareketlerini takip edebiliyoruz. Coğrafi bilgi sistemi üzerinden İHA'ların tespit ettiği yangın bilgileriyle araç takip sistemi üzerinde 30 metre çözünürlüklü meteorolojik bilgilerle yangının ilerleyen saatlerde nerede olacağını çok rahatlıkla kestirebiliyoruz.
Yaraları el birliğiyle saracağız. Orman teşkilatımız gerçekten yorgun ve moral motivasyona ihtiyacı var. Siyaset yapacaksanız başka alanlar arayın. Başka alanlarda başka malzemeler illa ki vardır. Apartman büyüklüğünde yangınlarla, alevlerle mücadele ediliyor. Vatanımız yeşil, mavi ve cennet vatandır. Buraları eski güzelliğine kavuşturacağız.