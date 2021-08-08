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Giriş Tarihi: 8.8.2021

Asfalta oturup saatlerce yanan evlere baktı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Asfalta oturup saatlerce yanan evlere baktı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Senir Mahallesi'nde 36 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 6 ev de kısmi olarak yandı. Evini terk etmek zorunda kalanlardan birisi de Ayşe Gündüz'dü. Kızının Manavgat'ta bulunan evine yerleşti ancak aklı evindeydi. Yangın 3 gün sonra kontrol altına alındı ve Gündüz evine bakmaya gitti. Evi yangından hasar görmemişti ancak komşularının evleri küle dönmüştü. Gündüz, asfalta oturarak saatlerce komşularının yanan evlerine baktı.
Gündüz, duygularını SABAH'a anlattı: "Kara kara düşünüyorum şimdi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Gerek devletimiz olsun gerek yardımseverler olsun, çok yardım ettiler. Güvenlik nedeniyle evde yatırmıyorlar. Devletimiz güvenli bölgelerde çadır kurdu. Evleri hasar gören vatandaşlar oralarda yatıyor. Allah bu yangını çıkartanları yaksın kavursun."
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Asfalta oturup saatlerce yanan evlere baktı
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