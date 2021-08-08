Bakan Koca: Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı

Salgına karşı en büyük kozumuz olan aşılama çalışmaları hızla sürerken, Covid-19 Risk Haritasında birçok ilimiz yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı. Bu illerden biri ise Hakkari oldu. Kent genelinde hız kazanan aşılama çalışmaları Hakkari'nin risk durumunu değiştirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu duruma dikkat çekti ve Hakkari'yi bu konuda örnek il olarak gösterdi.