Beykoz sahillerinde denize girme yasağı

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye ait meteorolojik hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşların kurallara uymasıyla önlemlerin etkin şekilde uygulandığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2,5 metre olduğu bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 8 Ağustos Pazar saat 12.00 itibarıyla gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."