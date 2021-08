CHP ve HDP’nin yalan terörü! Ateşe benzin döktüler

Türkiye'nin ciğerlerini yakan dev yangınlarla mücadelede devlet - millet olağanüstü bir çaba sarf ederken, CHP ve HDP'nin başını çektiği muhalefet yalan ve dezenformasyona devam ediyor. Son olarak atv-aHaber ortak yayınında CHP'nin tavrına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Şimdi Türkiye'de yalan terörü var mı? Var. Kim yapıyor bu işi? Muhalefet yapıyor, acayip bir şekilde. Adına bir de 'algı operasyonu' diyorlar. Bunun adı aslında yalan tehdididir ve yalan terörüdür" diyerek tepki gösterirken, muhalefetin her iddiası, iftira ve yalandan öteye geçemedi:Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanı'na verdi.3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetki, uzmanlığı gereği bakanlığımızla sınırlandırıldı.BirCumhurbaşkanı yanan ormanalanlarının tekrar kazandırılmasıiçin görevi Orman Bakanlığı'nadeğil de Turizm Bakanlığı'na veriyorsao Cumhurbaşkanı orman yangınlarınıönleyemez.Sayın Kemal Kılıçdaroğlu , hem anayasahem kanunlar gereği yananorman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılmasıhukuki bir zorunlulukolup görev yetkisi Tarım ve OrmanBakanlığı'ndadır.Bize helikopter,uçak ne varsa gönderin. Yanmakistemiyoruz daha fazla.'Hiç uçak yok, helikopteryok, insanlar yanıyor'diyerek panik yaratmasıdoğru değil. 'Buraya helikoptergöndermiyorlar' diyorlar ama 9tane helikopter burada çalışmayapıyor.CHP İstanbulMilletvekili Mahmut Tanal, HDPİstanbul Milletvekili Hüda Kaya,CHP Eski Trabzon MilletvekiliHaluk Pekşen, tiyatro ve dizi oyuncusuEmre Kınay, orman yangınlarındaTOMA'nın kullanılmadığınısavundu.: Sayın Tanal, tek bir şeysormak istiyorum: Eğer TOMA'lar,siz söylemeden önce yangın söndürmeçalışmalarına destek verdiyse,istifa edecek misiniz?Jandarmada 19 adet mevcut (Mİ 17)ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıcahepsinde yangın tertibatı da mevcut.Bu helikopterler şu an neredeler?Bu helikopterleryangın söndürme amacıylatemin edilmiş ve tertibatlandırılmışhelikopterler değildir. Terörlemücadele, asayiş, önleyici kollukve lojistik hizmetleri için teminedilmiştir.Sanatçı GülbenErgen ve Atilla Taş, The Guardiangazetesi tarafından YouTube'a2017 yılında yüklenen Californiaeyaletindeki yangının ülkemizdeolduğunu savunan paylaşımdabulundu.