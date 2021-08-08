CHP ve HDP’nin yalan terörü! Ateşe benzin döktüler

Türkiye'nin ciğerlerini yakan dev yangınlarla mücadelede devlet - millet olağanüstü bir çaba sarf ederken, CHP ve HDP'nin başını çektiği muhalefet yalan ve dezenformasyona devam ediyor. Son olarak atv-aHaber ortak yayınında CHP'nin tavrına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Şimdi Türkiye'de yalan terörü var mı? Var. Kim yapıyor bu işi? Muhalefet yapıyor, acayip bir şekilde. Adına bir de 'algı operasyonu' diyorlar. Bunun adı aslında yalan tehdididir ve yalan terörüdür" diyerek tepki gösterirken, muhalefetin her iddiası, iftira ve yalandan öteye geçemedi:
YALAN 1
: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanı'na verdi.
GERÇEK
: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetki, uzmanlığı gereği bakanlığımızla sınırlandırıldı.
YALAN 2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
Bir
Cumhurbaşkanı yanan orman
alanlarının tekrar kazandırılması
için görevi Orman Bakanlığı'na
değil de Turizm Bakanlığı'na veriyorsa
o Cumhurbaşkanı orman yangınlarını
önleyemez.
GERÇEK: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
, hem anayasa
hem kanunlar gereği yanan
orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması
hukuki bir zorunluluk
olup görev yetkisi Tarım ve Orman
Bakanlığı'ndadır.
YALAN 3: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek:
Bize helikopter,
uçak ne varsa gönderin. Yanmak
istemiyoruz daha fazla.
GERÇEK: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
'Hiç uçak yok, helikopter
yok, insanlar yanıyor'
diyerek panik yaratması
doğru değil. 'Buraya helikopter
göndermiyorlar' diyorlar ama 9
tane helikopter burada çalışma
yapıyor.
YALAN 4:
CHP İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal, HDP
İstanbul Milletvekili Hüda Kaya,
CHP Eski Trabzon Milletvekili
Haluk Pekşen, tiyatro ve dizi oyuncusu
Emre Kınay, orman yangınlarında
TOMA'nın kullanılmadığını
savundu.
GERÇEK: İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri M. Burak Gültekin
: Sayın Tanal, tek bir şey
sormak istiyorum: Eğer TOMA'lar,
siz söylemeden önce yangın söndürme
çalışmalarına destek verdiyse,
istifa edecek misiniz?
YALAN 5: CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan:
Jandarmada 19 adet mevcut (Mİ 17)
ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca
hepsinde yangın tertibatı da mevcut.
Bu helikopterler şu an neredeler?
GERÇEK: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:
Bu helikopterler
yangın söndürme amacıyla
temin edilmiş ve tertibatlandırılmış
helikopterler değildir. Terörle
mücadele, asayiş, önleyici kolluk
ve lojistik hizmetleri için temin
edilmiştir.
YALAN 6:
Sanatçı Gülben
Ergen ve Atilla Taş, The Guardian
gazetesi tarafından YouTube'a
2017 yılında yüklenen California
eyaletindeki yangının ülkemizde
olduğunu savunan paylaşımda
bulundu.