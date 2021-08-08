Giriş Tarihi: 8.8.2021

CHP ve HDP’nin yalan terörü! Ateşe benzin döktüler Şerif Can

Devlet ve millet yangınla mücadelede kenetlenirken CHP ve HDP’nin başını çektiği çevreler, yalanlarla mücadeleyi baltaladı. Yangınla mücadele eden devlet, bir yandan da yalanla mücadele ediyor