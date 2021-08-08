Diyarbakır’da evlat nöbetindeki baba: PKK dağdan gelip kaçırmıyor, HDP yolluyor

"BİZ BUNLARDAN EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ, EVLATLARIMIZI VERİN"

Bingöl, "2 yıldır burada bekliyoruz maalesef herhangi bir şey yok, çocuğumuz sağ mı ölümü belli değil, bu ailelerin ciğerini yaktılar Allah'ta onların ciğerini yaksın. Biz bunlardan evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı verin. Oradan Kürtleri temsil ettiğinizi söylüyorsunuz hangi Kürtleri. Siz Kandil'in temsilcisisiniz, Kürt temsilcisi olsaydınız buraya gelip PKK'dan çocuklarımızı isterdiniz, yapamıyorsunuz.