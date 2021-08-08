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Giriş Tarihi: 8.8.2021

Erdoğan sayesinde hayaline kavuştu

Erdoğan sayesinde hayaline kavuştu
Adıyaman'da yürüme güçlüğü çeken, beyin felci olarak da bilinen serebral palsi hastası 12 yaşındaki Yaren Coşkun'un zorlu yaşamına Başkan Recep Tayyip Erdoğan el uzattı. Yaren'in hayalini kurduğu robotik cihaz, Erdoğan'ın talimatıyla Coşkun ailesine teslim edildi. Anne Tuğba Coşkun, "Kızım her cihaza bindiğinde yüzü gülüyor. Kızımın hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Kendisini evimizde ağırlamak istiyoruz" dedi. Baba Emrah Coşkun da Başkan Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.
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Erdoğan sayesinde hayaline kavuştu
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