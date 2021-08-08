Erdoğan sayesinde hayaline kavuştu

Adıyaman
'da yürüme güçlüğü çeken, beyin felci olarak da bilinen serebral palsi hastası 12 yaşındaki Yaren Coşkun'un zorlu yaşamına Başkan Recep Tayyip Erdoğan
el uzattı. Yaren'in hayalini kurduğu robotik cihaz, Erdoğan'ın talimatıyla Coşkun ailesine teslim edildi. Anne Tuğba Coşkun, "Kızım her cihaza bindiğinde yüzü gülüyor. Kızımın hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Kendisini evimizde ağırlamak istiyoruz" dedi. Baba Emrah Coşkun da Başkan Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.