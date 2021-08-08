Son dakika haberi | Esra Hankulu’nun acı hikâyesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını trafik kazasında kaybetti





İFADELER ORTAYA ÇIKTI: BENİ KARIŞTIRMAYIN



Ümitcan Uygun ve diğer iki şüphelinin emniyetteki ifadelerine SABAH ulaştı. Uygun'un, Esra'nın ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. Uygun özetle şunları söyledi: "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bir şey farketmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur."