Hatay’da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan üç kardeşten biri öldü

Çaylı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Eyüp (28), Kasım (24) ve Hüseyin Sarmış (32) kardeşler bıçakla yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eyüp Sarmış müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken bazı şüpheliler gözaltına alındı.