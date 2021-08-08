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Giriş Tarihi: 9.8.2021 01:25

Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan üç kardeşten biri öldü

Hatay’da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan üç kardeşten biri öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

Çaylı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Eyüp (28), Kasım (24) ve Hüseyin Sarmış (32) kardeşler bıçakla yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eyüp Sarmış müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Hatay'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan üç kardeşten biri öldü
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