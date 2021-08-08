Hava gücünün tümü Muğla’da

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi hem havadan hem de karadan devam ediyor. Muğla
'da alevler Marmaris dahil olmak üzere bazı noktalarda söndürülürken, Köyceğiz
'de seferberlik var. Çövenli Yaylası ve Otmanlar boşaltıldı. Milas ve Köyceğiz'deki orman yangınları devam ediyor. Antalya
'daki yangınların kontrol altına alınmasının ardından, Orman Genel Müdürlüğü tüm hava gücünü Muğla'ya kaydırdı. Yangınlara 28 helikopter ve 6 uçak havadan müdahale etti. Kazakistan Türkiye'ye 2 helikopter ile 16 kişilik özel itfaiye ekibi gönderdi. Antalya'daki 76 arazöz de destek için Muğla'ya geçti.
Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, 6 mahalle tahliye edildi. Helikopterlerin iki dakikada bir su boşalttığı yangında, halk gölet suyuna su tankerleriyle takviye yapıyor. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların mücadelesine Azerbaycan'dan gelen ekipler de destek veriyor.
Mevlüt HASGÜL - Saffet AZAK- HAYRETTİN ŞAŞMAZ - Çağrı OĞUZ
/SABAH