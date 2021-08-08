İbrahim amcanın evinin temeli atıldı

Antalya
'da meydana gelen orman yangınında mağdur olan vatandaşların yaraları devletin şefkatli eliyle sarılıyor. Manavgat
ilçesi Karaöz Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Deniz (80) ve felçli olan eşi Ayşe Deniz (70) yangından canlarını son anda kurtardı.
Evi küle dönen İbrahim amca, yatağa bağımlı olan eşinin "Beni bırak, kendini kurtar" demesine rağmen onu yalnız bırakmadı. Eşini evden çıkarmak istedi, ancak gücü yetmedi. Yardıma gelen vatandaşlara, "Önce eşimi kurtarın" diyerek onun kurtarılmasını sağladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, üç gün önce Manavgat'taki orman yangınından etkilenen Karaöz Mahallesi'nde incelemelerde bulunurken, İbrahim amca ve eşine ziyarette bulunup, sohbet etti.
Kurum, Deniz çiftinin evlerinin yandığını, sadece bir odanın sağlam kaldığını görünce "Sizi başka bir yere yerleştirelim" dedi. Ancak yaşlı çift "Burası bizim yerimiz, burayı bırakamayız" demesi üzerine ilk iş olarak Deniz çiftinin evinin yapılması talimatını verdi. Mahalledeki hasar tespit çalışmalarının hemen ardından yaşlı çiftin yeni evinin temeli atıldı. Yaklaşık bir ay içinde evin tamamlanması hedefleniyor.
EŞİMLE ÖLÜMÜ BEKLEYECEKTİM
SABAH'a konuşan İbrahim amca şunları söyledi:
"Çoluk çocuğumuz yok. Felçli eşimden başka hiç kimsem yok. Ben ömrümde böyle felaket görmedim. O gün adeta cehennemi yaşadık. Uyuyordum. Büyük bir ses duydum, gözümü açtığımda evin çevresinde alev topları vardı. Şiddetli poyraz esiyordu. Hemen eşimi evden çıkarmaya çalıştım ama gücüm yetmedi. Bir genç kapıya gelerek 'Amca seni götüreyim' dedi. 'Yengen var engelli onu götürün' dedim. Sonra ben de canımı kurtardım. Her şeyimiz yandı. Eğer o genç olmasaydı ben eşimle birlikte ölümü bekleyecektim. Onu yalnız mı bırakacaktım? Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum 'Evini hemen yapalım' dedi. Allah binlerce kez herkesten razı olsun."
İki yıldır yatağa bağımlı olan Ayşe Deniz ise "Bütün birikimimiz yandı, kül oldu. İlk günden beri kimse yalnız bırakmadı. Devlet hemen yanımıza geldi. 'Siz gönlünüzü ferah tutun, bizler varız' dediler. Ertesi gün yeni evin temeli atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.