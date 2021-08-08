İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu son yolculuğuna uğurlandı

Hüseyin Soylu için öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi, İçişleri Bakanı Soylu ve merhumun çocukları Abdurrahman, Recep, Seda ve Hanife Soylu taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Düzce Valisi Cevdet Atay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Erhan Demir, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

Merhumun akrabası Hakkı Soylu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Hüseyin Soylu'nun naaşı yakınlarının omuzunda cenaze aracına taşındı. Amcasının tabutuna omuz veren Bakan Soylu'nun da bindiği cenaze aracı ile Eyüp Sultan Mezarlığı'na götürülen Hüseyin Soylu'nun cenazesi buradaki aile kabristanında toprağa verildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile bazı milletvekili, vali, kurum müdürü ve STK temsilcileri çelenk gönderdi.