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Giriş Tarihi: 8.8.2021 19:27

İstanbullular ormanlarda piknik yasaklanınca sahillere akın etti!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbullular ormanlarda piknik yasaklanınca sahillere akın etti!

İstanbul'da günlerdir devam eden bunaltıcı sıcak hava vatandaşları canından bezdirdi. Sıcaktan bunalan İstanbullular, yangınlar nedeniyle ormanlara girişlerinde yasaklanmasıyla sahillere akın etti. Kimileri sahilde güneşlenirken kimileri kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.

İstanbul'da hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkarken, sıcak havadan bunalanlar ve hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler sahil şeritlerinde kaldırımları işgal ettiler. İstanbul sahil şeritlerini dolduran vatandaşlar denize girip yüzerken, bir kısmı da mangalını çayını alıp piknik keyfi yaşadılar.

"ORMANA GİRİŞ YASAK OLDUĞU İÇİN GELDİK"

Sahil kenarında ağaçlık alanda piknik yapanlar ise hem denize girdiklerini hem de ormanlarda piknik yasaklanması nedeniyle kaldırımda piknik yaptıklarını söylediler.

"ORMAN YANGINLARINDAN DOLAYI DENİZDE YOĞUNLUK OLDU"

Orman yangınlarından dolayı insanların İstanbul'da denize girmek zorunda kaldıklarını ormanların yasaklanması ile birlikte bu yoğunluğun hafta sonu daha da arttığı kaydedildi.

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İstanbullular ormanlarda piknik yasaklanınca sahillere akın etti!
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