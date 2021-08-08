Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde duyuruluyor. Ülkemizde salgına karşı aşılama çalışması hız kesmeden sürerken bugünkü korona tablosunu merak edenler 8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere en son 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü 8 Ağustos 2021 Sağlık Bakanlığı güncel korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte vaka ve vefat sayısında son durum