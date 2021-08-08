Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde duyuruluyor. Ülkemizde salgına karşı aşılama çalışması hız kesmeden sürerken bugünkü korona tablosunu merak edenler 8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere en son 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü 8 Ağustos 2021 Sağlık Bakanlığı güncel korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte vaka ve vefat sayısında son durum
Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Ağustos koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından paylaşılacak olan 8 Ağustos 2021 Pazar gününe ilişkin korona son durum verileri haberimizde yer alacaktır…
Güncel koronavirüs tablosu açıklanmadı. 8 Ağustos Pazar gününe ilişkin veriler açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
TEST SAYISI: 246.037
VAKA SAYISI: 25.100
VEFAT SAYISI: 112
İYİLEŞEN SAYISI: 6.758
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız" ifadelerini kullandı.
TEST SAYISI: 243.280
VAKA SAYISI: 23.957
VEFAT SAYISI: 101
İYİLEŞEN SAYISI: 6.941
VAKA SAYISI: 24 bin 297
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636