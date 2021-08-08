Köylü kadınlara destek için kıyafet dikiyorlar

İstanbul
'da Küçükçekmece
Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan eğitmen ve kursiyerler, Antalya Manavgat
'taki yangın felaketiyle mücadele eden köylü kadınlara destek amacıyla kıyafet dikiyor. Merkezde gönüllü olarak çalışan 23 kadın, esnafın ve vatandaşların bağışladığı tesktil malzemelerini, köylerdeki ihtiyaçlara göre şalvar, gömlek, çarşaf, nevresim ve pijama takımı gibi ürünlere dönüştürüyor. Müdür yardımcısı Serap Sevencan Çınar "Yaşananları gördükçe içimiz yandı, böyle bir iş yapmaya karar verdik"dedi. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Daştan, yangına karşı kilometrelerce uzaktan mücadele veren gönüllüleri ziyaret etti. Merkezin en yaşlı kursiyeri Hatice Aydoğdu (70) "Alevleri, o köylerdeki insanların durumu gördükçe yüreğim dağlandı. Çorbada benim de tuzum olsun diye buraya gelip dikim yapıyoruz" dedi.