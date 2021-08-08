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Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 32 ilde etkili olacak... Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 8.8.2021 22:24 Son Güncelleme: 8.8.2021 22:38

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 32 ilde etkili olacak... Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 32 ilde etkili olacak... Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-13 Ağustos tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Buna göre; Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan, "MeteoUyarı" sisteminde; 4 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı verildi. Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; Düzce, Zonguldak ve Sivas'ın da aralarında olduğu 32 ilde yarın şiddetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. MeteUyarı sisteminde ise; Ordu ve Samsun için "turuncu" kodlu uyarı verilirken; Giresun, Tokat Amasya ve Çorum için "sarı" kodlu uyarı verildi.

Peki önümüzdeki hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? 9 Ağustos Pazartesi günü hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İşte önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporu...

SON DAKİKA: HANGİ BÖLGELERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Meteoroloji tarafından Pazartesi günü için sağanak uyarısı yapılan iller şu şekilde:

Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Sinop, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Karaman, Osmaniye, Hatay, Bartın, Zonguldak, Düzce.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 19°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 23°C, 37°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Adana'nın kuzey çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu

BURDUR 18°C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 26°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

ELAZIĞ 20°C, 35°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

ADIYAMAN 27°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS 24°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 32 ilde etkili olacak... Kuvvetli sağanak geliyor
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