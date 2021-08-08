Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Balıkesir’deki kazaya ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle sürüyor

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir" dedi.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.