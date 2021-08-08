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Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazaya ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle sürüyor
Giriş Tarihi: 8.8.2021 19:26 Son Güncelleme: 8.8.2021 19:42

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazaya ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle sürüyor

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Balıkesir’deki kazaya ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle sürüyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir." dedi.

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir" dedi.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim."

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Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazaya ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle sürüyor
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