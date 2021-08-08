Son dakika! İzmir’de servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 9 yaralı

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 11 yaralıyı ardından hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise demir yığını haline dönüşen midibüste sıkışanları çıkarttı. Yaralı çıkartılanlar sağlık ekiplerine teslim edilirken, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Çok sayıda vatandaş da kaza yerine gelerek yaralıların ambulansa taşınmasında yardımcı oldu. İtfaiye görevlileri araçta çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum" ifadelerine yer verdi.