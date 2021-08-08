Son dakika! İzmir’de servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberleri: İzmir'deki kaza, bugün saat 17.45 sıralarında, Sarıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa'dan Kınık yönüne giden ve içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu İlhan Suat (54) yönetimindeki 35 L 1610 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Takla atan midibüs, çarptığı ağaçta baş aşağı asılı vaziyette kaldı. Kaza devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından farkedildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 11 yaralıyı ardından hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise demir yığını haline dönüşen midibüste sıkışanları çıkarttı. Yaralı çıkartılanlar sağlık ekiplerine teslim edilirken, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir'de servis şarampole yuvarlandı! Kaza yerinden ilk görüntüler | Video
Çok sayıda vatandaş da kaza yerine gelerek yaralıların ambulansa taşınmasında yardımcı oldu. İtfaiye görevlileri araçta çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum" ifadelerine yer verdi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bu arada Midibüste bulunan kafilenin Kınık ilçesinden Kemalpaşa ilçesindeki Hamza baba türbesini ziyaret ettikleri ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Son dakika: İzmir'de servis şarampole yuvarlandı | Video
BALIKESİR'DEKİ KAZADA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, Balıkesir-Edremit istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aracın sürücüleri dahil 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
Yapılan ilk incelemelerde yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği belirlendi. Öte yandan yolda 40 metre fren izi olduğu da tespit edildi.Balıkesir'deki facianın detayları ortaya çıkıyor! Kaza yapan otobüsün hızı ve yoldaki fren izi dikkat çekti