SON DAKİKA | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan yangın sonrası rezervasyonlarla ilgili flaş açıklama

"YANGININ SÖNMESİYLE REZERVASYONLAR ARTTI"

Bir gazetecinin "İptallerle ilgili gelişme var mı?" sorusuna Ersoy, "Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor. Yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını görüyoruz. Eski düzeye hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyoruz. Havalimanındaki varışlarda da hızlı bir artış tekrar başladı. Bölge inşallah hızlı bir şekilde normale dönecek." yanıtını verdi.

Destek ya da yardım malzemesinin istenmediği, ihtiyacın da olmadığını aktaran Ersoy, "Normalleşmenin göstergesi olarak tekrar gelmeleri ve yemek yemelerinin yeterli olduğunu söylüyoruz. Yapılacak en büyük destek artık buranın normalleştiğini Türkiye'ye ve tüm dünyaya göstermek." ifadelerini kullandı.