Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Karadeniz’de kuvvetli yağış, Güneydoğu’da toz taşınımı

Son dakika Meteoroloji haberi… Yurdun bazı kesimlerinde şiddetli yağışlar Güneydoğu'da ise toz taşınımı söz konusu.
TOZ TAŞINIMI RİSKİ!
Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARLAR AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu 32
ADANA'DA YAĞMUR VAR
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuzey çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 35
Antalya: Parçalı bulutlu 38
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39