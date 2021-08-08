Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den flaş mesaj: Felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım

Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından şunları şöyledi:

Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda acı ve ızdırap verici kayıplar vuku bulmuştur. Bu kapsamda 15 kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 14 kardeşimiz de yaralanmıştır. Bilanço çok ağırdır.

MİLLETİMİZİ DERİNDEN SARSMIŞTIR

İki gün önce de, yine sabahın erken saatlerinde Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan bir otobüs kazasında 9 kardeşimiz hayatını kaybederken 30 kardeşimiz yaralanmıştı. Yanan ormanlarımızın hüznü yüreklerimizi kavurmuşken, meydana gelen kazalar milletimizi derinden sarsmıştır.