Sultanbeyli’de plastik deposunun bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine Sancaktepe, Yenişehir ve Sultanbeyli müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, alevler depoya sıçramadan kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan açık alanda bulunan iki köpek, zarar görmeden olay yerinden ekipler tarafından çıkarıldı.