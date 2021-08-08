Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sultanbeyli'de plastik deposunun bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 8.8.2021 19:57

Sultanbeyli'de plastik deposunun bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

DHA
Sultanbeyli’de plastik deposunun bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Sultanbeyli'de bir plastik deposunun bahçesinde hurdalıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Sultanbeyli'deki yangın, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerindeki plastik deposu bahçesinde hurdalık alanda çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kapladı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine Sancaktepe, Yenişehir ve Sultanbeyli müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, alevler depoya sıçramadan kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan açık alanda bulunan iki köpek, zarar görmeden olay yerinden ekipler tarafından çıkarıldı.

"DÜŞEN HAVAİ FİŞEKLER YANGIN ÇIKARIYOR"

Çevre sakinlerinden İsmail Kayaoğlu, "Karşıdan iki tane havai fişek tarzı cisim atılıyor. Fabrikanın deposuna düşüyor. Düşen havai fişekler kısa süre içerisinde yangın çıkarıyor. Bu havai fişek atan iki kişiyi uzaktan gördüm" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanbeyli'de plastik deposunun bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA