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Giriş Tarihi: 8.8.2021 09:04 Son Güncelleme: 8.8.2021 09:09

Bölücü terör örgütüne operasyon! Hain örgütün propagandasını yaptılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bölücü terör örgütüne operasyon! Hain örgütün propagandasını yaptılar

İstanbul’da bölücü ve hain terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi. “Ateşin Çocukları” başlığı altında bölücü terör örgütü PKK lehine paylaşımlar yapan bir kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. 2 Ağustos Pazartesi gecesi saat 23.30 sıralarında Sultangazi'de yasa dışı slogan atan Y.A. ve Z.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca sosyal medya üzerinden bölücü ve hain terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan ve "Ateşin Çocukları" başlığı altında bölücü terör örgütü PKK lehine paylaşımlar yaptığı tespit edilen A.A.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. A.A.D. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Bölücü terör örgütüne operasyon! Hain örgütün propagandasını yaptılar
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