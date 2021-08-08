Kılıçdaroğlu, ırkçı başkanından farksız: ‘Suriyelileri göndereceğiz’

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, skandal sözler sarf etmeye devam ediyor. Bir televizyon kanalının konuğu olan Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP
'yi sahiplenmeyi sürdürürken, Suriyelileri "Davul zurna ile memleketlerine göndereceğiz" sözlerini tekrarladı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:
"ZURNAYLA GÖNDERECEĞİZ"
Benim söylediğim bir söz var, davulla zurnayla göndereceğiz. Hiç tedirgin olmasınlar, ırkçılık söz konusu değil. Kendi ülkelerinde ev sahibi yaptığınız zaman, fabrika kurduğunuz zaman giderler. Gaziantep'teki işadamlarına 'Buradaki fabrikalardan bir tane de oraya yapın' diyeceğiz. Suriye
'de yaşam standartlarını sağlayacağız. Bize turist olarak gelsinler.
"OYLARINA TALİBİZ"
Bizim bir ittifakımız var, adına Millet İttifakı diyoruz. İttifakın bileşenleri ile beraber hareket etmeliyiz. Bunu yapmazsak aramızda güvensizlik oluşur. Bütün ilişkilerimizin güvene dayanması lazım. HDP bazı yerlerde belediye başkan adayı çıkarmadı. Ama tamamı bize mi oy verdi, bir kısmı başka partilere mi oy verdi, bunu bilmiyoruz. Hayatın bir gerçeği var, yadsımıyoruz. CHP'ye oy verdi diye kızacak halimiz yok, memnun oluruz. HDP'lilerin de oyuna elbette talibiz. Bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak kadar yanlış bir şey yok. 6.5 milyon oy alan siyasi partiyi düşmanlaştıramazsınız.
ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
Kılıçdaroğlu, "THK'da çalışan uçak var mı? " şeklindeki soruya "Şu anda var. Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var" yanıtını verdi.
3 gün önce Türk Hava Kurumu'na yaptığı ziyarette hangarda bulunan hiçbir uçağın çalışmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bu kez aynı soruya "Şu anda var. Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var" cevabı vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Irkçı başkanı da mülteci düşmanı:
SURİYELİLER GELDİKLERİ GİBİ GİDECEK
Suriyelilerin şehri terk etmesi için su ve katı atık ücretlerinde 10 kata kadar zam yapacağını açıklamasıyla tepki toplayan CHP'li Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
, tepki toplamasına rağmen ırkçı uygulamayı belediye meclisine getirdi. Öneri CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilirken, ilgili komisyon kentte yaşayan Suriyelilerin tespitinin yapılabilmesi için yazışmalara ihtiyaç duyulduğunu ileri sürerek ek süre talep etti. Meclis toplantısında mülteciler hakkında fikrinin değişmediğini dile getiren Özcan, "Geldikleri gibi gidecekler. Dilek ve temennilerde kimseye soru izni vermiyoruz" dedi.