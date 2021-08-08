Yeni haftanın gelmesi ile birlikte "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kritik toplantıda aşı çalışmaları, vaka sayıları, koronavirüs salgınında son durum gibi konu başlıklarının istişare edilmesi beklenirken gözler alınacak yeni kararlara çevrildi. Peki; yeni haftada Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli mi?