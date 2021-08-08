Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yeni haftada Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 8.8.2021 07:36

Yeni haftada Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli mi?

Yeni haftada Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli mi?

Gündeme dair önemli konuların istişare edildiği Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi yeni hafta ile birlikte merak edilmeye başlandı. Salgında son durumun ele alınacağı öngörülürken öte yandan aşı çalışmaları ve vaka sayılarının da kritik toplantının konu başlıkları arasında yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli mi? Son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Yeni haftanın gelmesi ile birlikte "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kritik toplantıda aşı çalışmaları, vaka sayıları, koronavirüs salgınında son durum gibi konu başlıklarının istişare edilmesi beklenirken gözler alınacak yeni kararlara çevrildi. Peki; yeni haftada Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen yangınlardan dolayı 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti.

Yeni haftada Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni haftada Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi belli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA