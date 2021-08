Ankara yeşil vatan için canla başla! AK Partili belediyeler tek yürek olup yardıma koştu

Altındağ'ın yardım eli, orman yangınlarının sürdüğü bölgeye uzandı. Günlerdir mücadele veren orman kahramanlarına destek olmak için, Altındağ Belediyesi ekipleri de zaman kaybetmeden bölgeye gitti. 12 personel, 2 su tankeri, 1 iş makinesi ve 1 kamyonetten oluşan Altındağ Belediyesi ekibi, Muğla'daki yangın söndürme mücadelesine destek verdi.



"İÇİMİZ YANIYOR"



Günlerdir devam eden orman yangınlarının acısını içlerinde hissettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı "Ormanlarımız yandıkça, bizim de içimiz yanıyor. Günlerdir yüreğimiz paramparça... Bizler Ankara'dayız diye bu duruma kayıtsız kalacak değiliz. Zor durumda kalan, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız Altındağ'da olmuş, başka bir yerde olmuş bizim için fark etmez. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı... Vatan toprağımızın her karışı bizim için çok değerli... Bu nedenle vakit kaybetmeden yardım ekiplerimizi yola çıkardık. Oradaki mücadeleye biraz olsun destek olabilirsek, orman kahramanlarımıza az da olsa güç verebilirsek ne mutlu bize..." dedi.



"DUALARIMIZ ORMANLARIMIZ İÇİN..."



Gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Kalbimiz de dualarımız da yangın bölgesinde... Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ise Allah acil şifalar versin. Yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını, hayatı tehlikede olan tüm canlıların sağ salim kurtulabilmesini temenni ediyorum. Canla başla çalışan ekiplerimize, orman kahramanlarımıza Allah güç kuvvet versin. Allah yardımcımız olsun, bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah..." ifadelerini kullandı.



ÖZVERİYLE ÇALIŞTILAR



Altındağ Belediyesi ekiplerinin bölgeye intikal etmesinin ardından, oldukça önemli noktalarda görev yaptığını ve çok büyük destek verdiğini belirten Başkan Balcı "Ekiplerimiz önce yangınları söndürmek, sonrasında ise yaraları sarmak için seferber oldu. Oldukça kilit noktalarda söndürme çalışmalarına önemli katkıda bulundukları gibi, soğutma çalışmalarına da destek verdiler. Ağır ve zor zamanlarda dayanışma çok önemli... Her yerin yeniden yeşermesi, toprağın ağaca, suya, börtü böceğe, yani yaşama kavuşması için dayanışmaya, seferber olmaya devam edeceğiz. Yangın söndürme ekibimizin yanında yangın bölgesine yardım tırı da gönderdik. İnşallah yangın sonrası bölgenin yeniden yeşermesi için de 5 bin fidan göndereceğiz. Bu ülke birlik ve beraberlik ile kuruldu, felaketlerin üstesinden yine bu sayede gelecek..." dedi.