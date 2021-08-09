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Giriş Tarihi: 9.8.2021

‘Ateşin çocukları’ propagandasına tutuklama

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Ateşin çocukları’ propagandasına tutuklama

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Sultangazi'de gerçekleştirilen baskında, sözde "ateşin Çocukları" başlığı altında sosyal medyada PKK lehine paylaşımlar yapan A.A.D. adlı şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin 2 Ağustos Pazartesi akşamı Sultangazi'de bölücü terör örgütü PKK lehine yasa dışı sloganlar atan Y.A. ve Z.A. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca sosyal medya üzerinden bölücü ve hain terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan ve "ateşin Çocukları" başlığı altında bölücü terör örgütü PKK lehine paylaşımlar yaptığı tespit edilen A.A.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. A.A.D. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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‘Ateşin çocukları’ propagandasına tutuklama
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