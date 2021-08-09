‘Ateşin çocukları’ propagandasına tutuklama

İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin 2 Ağustos Pazartesi akşamı Sultangazi
'de bölücü terör örgütü PKK lehine yasa dışı sloganlar atan Y.A. ve Z.A. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca sosyal medya üzerinden bölücü ve hain terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan ve "ateşin Çocukları" başlığı altında bölücü terör örgütü PKK lehine paylaşımlar yaptığı tespit edilen A.A.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. A.A.D. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.