Başkan Erdoğan, parti kurmaylarını topluyor

AK Parti
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplanıyor. MYK gündeminin en önemli konu başlığı 10 günü aşkın bir süredir etkisini sürdüren Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları oluşturuyor. Toplantıda Başkan Erdoğan'ın kurmaylarıyla bir değerlendirme yapacağı, bölge halkına yapılacak yardımların vatandaşlara zamanında ulaşması için teşkilatların daha aktif rol alması için talimat vereceği belirtildi. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise pandemi ile mücadele ve alınan önlemlerin sahada yansıması olacak. Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesiyle AK Parti kurmayları ve milletvekilleri sahaya indi ve çalışmalarını sahada sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ve vatandaşların talepleri toplantıda ele alınacak.
AK Parti, 14 Ağustos'ta 20. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Orman yangınları nedeniyle bu yıl kuruluş etkinliğinin daha sade bir şekilde yapılması planlanıyor.