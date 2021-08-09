Esenyurt’ta akılalmaz cinayet! Libyalı iş adamı evinin önünde öldürüldü

Esenyurt Yeşilkent Mahallesinde 12 Haziran 2021 günü sabaha karşı 04:30 sıralarında işlenen esrarengiz cinayette Libyalı emlakçı iş adamı Yunus Tahir Muhammed Bishari karın boşluğundan tek bıçak darbesiyle öldürüldü. Karısın haber vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili hemen çalışma başlattı. Olay sırasında evde olan karısı Asma Said Abdullah Zoubı polise verdiği ilk ifadesinde; "Eşim kanlar içinde yerde yatıyordu. İki kişinin kaçtığını gördüm. Yüzlerini göremedim" dedi. Ayrıca eşinin Libya'daki kardeşiyle miras sorunu yaşadığını, bu nedenle İstanbul'a gelip yerleştiğini öne sürdü.

KATİLLERİN LÜKS SİTEYE KARTLA GİRİŞİ POLİSİ ŞÜPHELENDİRDİ

Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelilerin önce bir kiralık araç ile Esenyurt'a geldikleri ardından da ticari taksi ile site önüne kadar geldiklerini tespit etti. Polis ekiplerini şüpheye düşüren olay lüks siteye giriş yapan iki şüphelinin site giriş kartı göstererek içeri girmesi oldu.

SİTEYE GİRİŞ KARTINI KARISI VERMİŞ

Araştırmanın devamında, Cinayet Büro dedektifleri 2 kişinin, site giriş kartını Bishari'nin eşi Zoubı'nın verdiğini ve onu kullanarak içeri girdiklerini tespit etti.

7 TAKSİ DEĞİŞTİRMİŞLER, POLİS 150 KM KAMERA İZLEDİ

Cinayet Büro, eve gelen katillerin olaydan sonra kaçış güzegahlarında7 farklı taksi kullandığını belirledi. 150 saatlik kamera incelemesinin ardından kimlikleri belirlenen Afganlı Ahmer Rahimi(32) ve Qamaruddin Qadery (33) gözaltına aldı. 2 şüphelinin bağlantılarının olduğu Y.Ç.(35), A.Z de(27) yakalandı.

KATİLLE GÖRÜŞMELERİ BELİRLENDİ

Gözaltına alınan ölen emlakçının karısı Asma Saed Abdullah Zoubı'nın, diğer şüphelilerden Ahmer Rahimi ile telefon irtibatı olduğu öne sürüldü. İkilinin sevgili oldukları da iddia edildi. Zoubı'nın verdiği ifadenin de, eşinin kardeşiyle sorunu olduğunu söyleyerek soruşturmanın yönünü değiştirmeye ve polisi kandırmaya yönelik olduğu belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Asma Saed Abdullah Zoubı, Ahmer Rahimi ve Qamaruddin Qadery tutuklanarak cezaevine gönderildi.